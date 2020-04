Palmsträuße in der Kirche ablegen

In Bad Brückenau, Kothen und Motten finden am Palmsonntag (5. April), Gründonnerstag (9. April), Karfreitag (10. April), in der Osternacht und am Ostersonntag (12. April) nicht öffentliche Gottesdienste in den Kirchen statt. Für die Palmweihe können Interessierte ihre Palmsträuße in die Kirchen von Motten, Kothen, Bad Brückenau und Volkers legen und ab Sonntagmittag wieder abholen. In Bad Brückenau liegen am Palmsonntag auch schon fertig gebundene Sträuße gegen eine Spende zum Abholen bereit. Ab Ostersonntag kann das Osterlicht in den oben genannten Kirchen für zu Hause abgeholt werden, dafür sollen Kerzen mitgebracht werden. Bei Fragen steht das Pfarramt in Bad Brückenau zur Verfügung. An den liturgischen Festen von Palmsonntag bis Ostermontag bietet die Pfarreiengemeinschaft St. Georg - Maria Ehrenberg musikalisch umrahmte Impulse und Meditationstexte an. Diese können über die Homepage https://www.sanktbartholomaeus-brk.de/ aufgerufen werden. sek