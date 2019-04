Palmsonntag in Wallenfels

Der Vorabend-Gottesdienst am Samstag, 13. April, beginnt bereits um 17.45 Uhr mit der Palmensegnung am Kriegerdenkmal. Anschließend ist heilige Messe in der Pfarrkirche. Am Sonntag, 14. April, findet um 10.15 Uhr ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche statt. red