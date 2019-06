Der Verein für Gartenbau und Landespflege Langendorf unternimmt am Sonntag, 7. Juli, eine Tagesfahrt mit dem Bus nach Frankfurt/ Main zum Besuch des Palmengartens. In der Stadt kann die historische Altstadt besichtigt oder am Main- und Museumsufer flaniert und/oder Dribbdebach in Alt-Sachsenhausen besucht werden. Auf der Rückfahrt wird zum Abendessen eingekehrt. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Langendorf am Kirchplatz. Anmeldungen sind bis 30. Juni unter Tel.: 0171/752 76 70 möglich. sek