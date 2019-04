Palmbuschenbinden und Theaterfahrt nach Hof

In dieser Spielzeit steht das berühmte Musical "Kiss Me, Kate!" auf dem Spielplan des Theaters Hof. Für alle Theaterfreunde bietet die Kolpingsfamilie eine Fahrt dorthin an. Start ist am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr am Kaulanger. Anmeldungen für die Theaterfahrt sind bei Ingrid Nadler, Telefon 09261/3525, möglich. Bereits am kommenden Wochenende werden die Palmbuschen gebastelt. Treffpunkt für alle Bastler ist am Samstag, 13. April, um 14 Uhr im Kindergarten in der Rosenbergstraße (Gartenschere mitbringen). Die Palmbuschen werden am Palmsonntag, 14. April, vor der Prozession am Rathausplatz sowie nach dem Gottesdienst an der Klosterkirche verkauft. red