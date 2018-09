"Palais Dornheim" präsentiert sich

Vor kurzem wurde als Anerkennung für die Sanierung des "Palais Dornheim" in der Steingasse 24 die Denkmalschutzmedaille der Stadt Coburg überreicht. Dies wird zum Anlass genommen, das Haus zum "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 9. September, der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Von 11 bis 17 Uhr werden stündlich Führungen angeboten. Anmeldungen hierzu sind bis 7.September per E-mail unter steingasse24@flenner.info erbeten. Ab 15 Uhr ist die Teilnahme auch ohne Anmeldung möglich, wobei mit kurzen Wartezeiten zu rechnen ist. Treffpunkt ist im Lokal "Dornheim" im Erdgeschoss des Hauses. Das "Dornheim" ist an diesem Tag ab 13 Uhr geöffnet. red