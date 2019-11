Paläontologie entstaubt?

Die Paläontologie beschäftigt sich zunehmend mit Zukunftsthemen wie dem Klimawandel. Dieses Thema wird am Montag, 2. Dezember, beleuchtet. Paläontologie, die "Lehre vom alten Seienden", trägt seit über 200 Jahren zum Naturverständnis bei. Die paläontologische Forschung hat das Artensterben als Tatsache etabliert und Darwins Evolutionstheorie untermauert. Lange als rein beschreibende Disziplin belächelt, widmet sich die Paläontologie erfolgreich Zukunftsfragen wie zum Beispiel den Klimaeinflüssen auf Organismen und Ökosysteme. Wolfgang Kießling, Paläontologe an der FAU und Mitautor des nächsten Weltklimaberichts, zeigt die neuesten Erkenntnisse. Der Vortrag in der Aula des Erlanger Schlosses beginnt um 18.30 Uhr. Alle Termine und Themen der Reihe im Überblick: www.wissenschaft-im-schloss.de. red