Paketzusteller bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Paketzusteller, der am Freitag mit seinem Fahrzeug zwischen Langensendelbach und Igelsdorf verunglückt ist. Gegen 20 Uhr kam er alleinbeteiligt ins Schleudern und dann nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer aus seinem Auto gezogen und anschließend vom Rettungsdienst in die Uniklinik Erlangen gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von mindestens 5000 Euro. Gemeinsam mit der Feuerwehr Langensendelbach übernahm die Feuerwehr Igelsdorf die Vollsperrung der Kreisstraße und leuchtete die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme durch die Polizei aus.