Paketfahrer kommt von der Straße ab

Ein Paketfahrer war am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2790 von Neuwirtshaus in Richtung Untergeiersnest unterwegs. Kurz vor der "Krummen K" in einer Gefällstrecke kam er auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve ins Schleudern und landete nach einem Überschlag im Straßengraben. Das Fahrzeug war nach dem Ausflug ins Grüne nicht mehr zu gebrauchen und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, was aufgrund des doch erheblich beschädigten Fahrzeugs nicht selbstverständlich war. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. pol