Pakete für die Weihnachtstrucker

Auch in diesem Jahr waren wieder die Johanniter-Weihnachtstrucker unterwegs. Einer machte am 18. Dezember an der Grundschule Mönchröden halt. Dort wurde der Lkw mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern von Thorstens Fahrschule aus Coburg und natürlich den Schülern beladen. 15 Pakete hatten die fleißigen Eltern im Laufe der Adventszeit gepackt und an der Schule gesammelt. Die Kinder erfuhren, dass Berti, ebenfalls ein ehrenamtlicher Fahrer aus Schweinfurt, "ihre" Päckchen zusammen mit anderen in einem noch größeren Truck nach Rumänien transportieren wird. Dort werden sie von zahlreichen Kindern schon sehnsüchtig erwartet, weil sie ihre Familien mit nötigen Dingen versorgen und so weihnachtliche Freude verbreiten. red