Paketboten mit gefälschtem Ausweis

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Wernarz einen Lieferwagen kontrolliert und dabei zwei Männer ohne Aufenthaltserlaubnis festgestellt. Allem Anschein nach handelte es sich um ein Subunternehmen eines größeren Paketdienstes. Eine intensivere Nachschau auf der Dienststelle brachte Erstaunliches zutage. Beide Insassen, 29 und 34 Jahre alte Männer aus der Republik Moldau, waren ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Somit durften sie auch keiner Arbeit nachgehen. Einer der beiden wies sich dann auch noch mit einem gefälschten Ausweis aus, so die Polizei. Die Ausländerbehörden werden informiert, um den jahrelangen, illegalen Aufenthalt der Männer zu beenden. Schließlich kam heraus, dass auch in Thüringen Ermittlungen gegen einen der beiden laufen und die dortige Staatsanwaltschaft ihn daher sucht. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit. pol