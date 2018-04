Paketauto kracht gegen Baum

Ein 27-Jähriger fuhr am Donnerstagvormittag mit einem Mercedes Sprinter auf der Ortsverbindungsstraße von Plesten in Richtung Wörlsdorf. Der Paketzusteller schätzte seine Geschwindigkeit offenbar falsch ein, teilte die Polizei mit. In einer Linkskurve kam er jedenfalls von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dieser musste im Anschluss gefällt werden. An dem Lieferfahrzeug entstand Totalschaden. Der Zeitwert des Wagens dürfte etwa 10 000 Euro betragen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. pol