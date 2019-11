Pärchen verduftet mit Parfüm für 300 Euro

Ein unbekanntes Pärchen entwendete am Samstag gegen 17 Uhr mehrere Parfüms im Wert von über 300 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Mainau. Eine Mitarbeiterin fand die leeren Verpackungen im Laden und sichtete die Videoaufzeichnungen. Demnach handelt es sich bei den Tätern um eine junge Frau, rund 20 Jahre alt, die einen weißen Schal, einen schwarzen Mantel, weiße Turnschuhe und eine Jeans trug. Diese war in Begleitung eines ebenfalls etwa 20 Jahre alten Mannes, der eine schwarze Jacke, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und eine Basecap mit dem Aufdruck "NYPD" trug. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.