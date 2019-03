Pärchen stiehlt hochwertige Parfüms

Drei Parfüms im Wert von 336 Euro hat ein Pärchen am Donnerstag um 16 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Spitalgasse gestohlen. Bevor die beiden Osteuropäer die Drogerie verlassen konnten, wurden sie vom Verkaufspersonal festgehalten, die Coburger Polizei wurde alarmiert. Bei der Durchsuchung von Dieb und Diebin kamen aus deren Taschen drei hochwertige Parfüms zum Vorschein. Da beide keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens von jedem der beiden ein Geldbetrag in Form einer Sicherheitsleistung abverlangt. Nach Zahlung des Geldbetrages und weiteren Formalitäten wurde das Pärchen wieder auf freien Fuß gesetzt. pol