Pärchen schlug mit Plastikflaschen zu

Nach dem Genuss von reichlich Alkohol, ist es am Montagabend im Ortsteil Römershag zu einer handfesten Streitigkeit zwischen einem Pärchen im fortgeschrittenen Alter gekommen, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. Nachdem zuerst üble Schimpfworte gefallen waren, wurden von dem Pärchen am Schluss Plastikflaschen benutzt, um damit aufeinander loszugehen. Einer der beiden wurde am Kopf leicht verletzt. Die angerückten Polizeibeamten sorgten für Ruhe und nahmen dann noch eine Strafanzeige auf. pol