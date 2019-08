Pärchen beim Diebstahl erwischt

Ein Pärchen ist am Samstag gegen 17 Uhr im Kaufland beim Ladendiebstahl erwischt worden. Es steckte Lebensmittel und andere Gebrauchsartikel in einen Kinderwagen und in eine Handtasche. Bei der Überprüfung ihres auf dem Parkplatz abgestellten Autos wurde versteckt unter einer Decke weiteres Diebesgut aus demselben Geschäft gefunden. Die entwendeten Waren haben einen Wert von fast 600 Euro. Das Diebesgut mussten die beiden zurückgeben. Die Geschäftsleitung sprach dem Pärchen ein Hausverbot aus. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete eine Sicherheitsleistung von 600 Euro an, die die beiden an Ort und Stelle bezahlen mussten. pol