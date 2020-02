Pächter für "Rockkeller" gesucht

Die Stadt Herzogenaurach sucht einen neuen Pächter für den "Rockkeller" auf dem Gelände der Sommerkirchweih. Achim und Hannes Hubmann hatten das Gelände in den Weihersbach-anlagen im vergangenen Jahr an die Stadt verkauft. Nachdem die Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) erklärt hatte, den Keller nicht übernehmen zu wollen, aber einen Pächter beim Musikbetrieb zu unterstützen, hat die Verwaltung das Gelände jetzt zur Verpachtung für eine gastronomische Nutzung während der Kirchweih vom 3. bis 12. Juli ausgeschrieben.

Die Fläche umfasst rund 800 Quadratmeter, heißt es in der Ausschreibung. Das Musikprogramm werde vom Veranstalter - also von der Stadt Herzogenaurach - gestellt. Für Rückfragen und Auskünfte stehen das Sachgebiet für Liegenschaften, Telefon 09132/901180, oder das Amt für Stadtmarketing und Kultur, Telefon 09132/901120, zur Verfügung. Bewerbungen für die Pachtfläche des "Rockkellers" können bis spätestens Freitag, 14. Februar, an die Stadt Herzogenaurach, Sachgebiet Liegenschaften, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach, gerichtet werden. red