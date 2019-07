Paare miteinander unterwegs

Die Schönstatt-Familienbewegung Bamberg lädt am Samstag, 13. Juli, zu einer kleinen Wanderung mit anschließender Einkehr durch den Wald bei Rauhenebrach ein. Es wird um 14.30 Uhr mit einem kurzen Impuls in der Kirche in Prölsdorf gestartet, bevor man sich dann gemeinsam auf den Weg macht. Die Strecke ist ungefähr sieben Kilometer lang und die Gruppe wird dabei auch an einem Schönstattbild vorbeikommen, dass etwas "entstaubt" und somit zu neuem Leben erweckt werden soll. Eingeladen sind Paare, die schon jahrelang den Kontakt (regelmäßig oder eher locker) zur Schönstattbewegung pflegen, aber auch junge Familien, die in der letzten Zeit an Veranstaltungen am Marienberg teilgenommen haben, oder auch interessierte Paare, die dieses Angebot anspricht. Um für die Einkehr in der Gastwirtschaft besser planen zu können , wird um Anmeldung gebeten bei Fam. Ramer, Telefon 0951/73999 oder E-Mail familie.ramer@arcor.de. red