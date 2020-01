Paar erfüllt Kindern Weihnachtsträume

Viele leuchtende Augen riefen Jeannine Rauch, Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Erlangen, und ihr Lebensgefährte Serok Kilic bei den kleinen Patienten der Kinderonkologie hervor. Die Kinder sowie deren Eltern freuten sich riesig über die bunt verpackten Weihnachtsgeschenke, die das Paar vor kurzem an sie verteilte. Bereits zum sechsten Mal sammelten die beiden Spenden im Rahmen ihrer privaten Benefizaktion "Weihnachtsträume für Kinder".

In diesem Jahr kamen finanzielle Zuwendungen sowie zahlreiche Sachspenden im fünfstelligen Eurobereich zusammen. Das Geld investierten die beiden Fürther in Spielsachen, so dass schließlich knapp 200 Päckchen zusammenkamen.

Das Weihnachtsfest im Krankenhaus zu verbringen, ist für Kinder alles andere als schön - noch dazu, wenn sie schwer krank sind. Die Wunschzettel hatten die Erzieherinnen der Kinderklinik gemeinsam mit den kleinen Patienten im Vorfeld geschrieben.

Jedes einzelne Geschenk wurde im regionalen Einzelhandel gekauft, alle Pakete von Hand verpackt und persönlich an die Kinder und Jugendlichen übergeben. Einige Geschenke verblieben in Boxen und können so, über das Jahr verteilt, ausgegeben werden, etwa zu Geburtstagen oder als kleine Aufmunterung an tristen Tagen. Auch der Wartebereich in der Kinderurologie kann nun durch die Unterstützung des Paars mit einem Kaufladen samt umfangreichem Zubehör sowie einer Spielküche für die Kleinen interessanter gestaltet werden.

Was 2014 im Kleinen begann, zieht heute weite Kreise. "Jedes Jahr gewinnen wir mehr Menschen für diesen guten Zweck", erklärte Jeannine Rauch. "Wir freuen uns besonders über die aufrichtige Freude der Kinder, für die wir diese ganze Aktion eigentlich machen." Die Spenden kamen in großen und kleinen Summen - für jede einzelne ist das Fürther Paar dankbar. red