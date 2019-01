P-Seminar ausgezeichnet

Das P-Seminar des Meranier-Gymnasiums ist für sein Projekt "13 Führerscheine - 13 jüdische Schicksale" auf oberfränkischer Ebene in der Vorrunde ausgezeichnet worden. Landrat Christian Meißner: "Ich gratuliere den Schülern des Seminars unter der Federführung von Seminarleiter Manfred Brösamle-Lambrecht ganz herzlich zu diesem Erfolg."Alles begann mit einem Zufallsfund im Landratsamt: Im Frühjahr 2017 war ein alter brauner Umschlag, der bei Aufräumarbeiten im Rahmen der Digitalisierung aufgetaucht war, auf dem Schreibtisch von Landrat Meißner gelandet. Der Inhalt: 13 Führerscheine, die man jüdischen Mitbürgern des damaligen Bezirksamtes Lichtenfels 1938 abgenommen hatte, teils bei deren Emigration, teils im Zusammenhang mit den Novemberpogromen. Aus den Recherchen der Schüler wurde eine einzigartige Ausstellung, die diese 13 Leben und ihre zum Teil äußerst tragischen Wege dokumentiert. "Die jungen Leute haben es in einer außergewöhnlichen Spurensuche geschafft, 80 Jahre später den Namen jeweils ein Gesicht zurückgegeben", so der Landrat. Die Ausstellung war am 5. November 2018 eröffnet worden. Anlässlich dessen waren Nachfahren der ehemaligen Führerscheininhaber aus Nord- und Südamerika nach Lichtenfels gekommen. Inzwischen hat das Projekt auch international großes Interesse bei Schulen, Institutionen und Museen geweckt. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mitgeteilt, dass das Meranier-Gymnasium zu den 23 Vorrundensiegern des "P-Seminar-Preises 2017/2019" zählt. Aus den 23 Vorrundensiegern werden schließlich die vier besten P-Seminare auf Landesebene ermittelt. red