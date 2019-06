Ozonwerte angestiegen

Erwartungsgemäß ist die Ozonbelastung im Stadtgebiet aufgrund der heißen Wetterlage wieder angestiegen. Der maximale Stundenmittelwert betrug am Dienstag 172 Mikrogramm pro Kubikmeter und stieg in der Folge noch weiter. Bei Überschreitung eines Wertes von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter, gemessen als einstündiger Mittelwert, wird die Bevölkerung informiert, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Bodennahes Ozon entsteht hauptsächlich bei hochsommerlichen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung aus dem Sauerstoff der Luft und Stickstoffdioxid. Vor allem in den Nachmittagsstunden kann die Ozonbelastung ansteigen. Die städtischen Ozonwerte in Bamberg werden in der Ludwigstraße als Hintergrundbelastung erfasst. Bei empfindlichen Personen können diese Ozonbelastungen zu Reizungen der Schleimhäute führen und Kopfschmerzen, Husten oder tränende Augen verursachen. Ab dem Alarmschwellenwert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter können diese Symptome bei allen Bevölkerungsgruppen auftreten. Empfindlichen Personen wird empfohlen, keinen Ausdauersport zu betreiben. Außerdem sollte die Benutzung von Kfz mit Verbrennungsmotoren auf das notwendige Maß eingeschränkt werden. red