Ovationen für Sander Gospel-Gruppe

Eine fantastische Stimmung herrschte beim Konzert der Gruppe " Gospel and more" in der St. Nikolauskirche. So klatschen die rund 200 Zuschauer bereits beschwingt mit, als die Gospelgruppe mit "Over my head" einzog. Viele der dargebotenen Stücke, wie zum Beispiel "Amazing grace", "This little light" und "Joshua fought the battle of Jericho" wurden von Martin Karl arrangiert, der auch der Leiter und Dirigent des Chors ist.Unterstützt wurde das 20-köpfige Ensemble dieses Mal von Jan Gehring, Robin Jung und Nils Sasse vom Celtis-Gymnasium Schweinfurt , die mit Schlagzeug, Keyboard und Bass für den richtigen Groove sorgten. Lissy Partosch führte durch das Programm und kündigte auch die beiden Höhepunkte an.Großen Beifall erntete Tamara Glaser, die mit ihrem Sologesang bei dem weltbekannten Song "You Raise me up" das Publikum in ihren Bann zog. Ebenso begeistert waren die Gäste von dem Lied "Oh happy Day" aus der Filmkomödie "Sister Act". Hier war es Wolfgang Linke, der mit seiner großartigen Bassstimme den Zuschauern so richtig einheizte. Mit stehenden Ovationen und lautstarken Zugaberufen wurden die Akteure nach dem einstündigen Konzert belohnt.Organisatorin Karin Wicht rührte schließlich noch die Werbetrommel für den Gospelchor und lud zum Mitmachen ein. Die seit elf Jahren bestehende Gruppe unter dem Dach des Gesangsvereins Sand freue sich über Sänger jeden Alters.