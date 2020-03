Oudenaarde vergibt seinen Preis

Der Weihnachtsmarkt auf dem Coburger Marktplatz ist bereits seit über zwei Monaten wieder abgebaut, dennoch konnten nun noch zwei Besucher ein Präsent seitens der Coburger Partnerstadt aus Oudenaarde entgegennehmen. Anja von Acker, Städtepartnerschaftsbeauftragte aus dem belgischen Oudenaarde, zeigte sich bei ihrem Besuch in der Regimentsstube des Rathauses Ende Februar glücklich: "Ich möchte meinen Dank an Coburg Marketing aussprechen, dass wir jedes Jahr eine Bude erhalten und unsere heimischen Spezialitäten an die Coburger Bürgerinnen und Bürger verteilen können." In diesem Jahr verloste die Partnerstadt zudem einen Gutschein über drei Übernachtungen in Belgien, der nun an die Gewinner überreicht wurde. Beim Besuch der beiden Gewinner, Sabrina Farr und Titus Leibing, sollen die belgische Kultur samt Bier-Brauereien vorgestellt werden. Die beiden Gewinner freuten sich über das nachträgliche Weihnachtsgeschenk: "Es ist eine komplett neues Reiseziel für uns. Wir freuen uns ungemein über diesen tollen Gewinn." Auch der Coburger Städtepartnerschaftsbeauftragte des Stadtrats, Jürgen Heeb, erklärte den Nutzen dieser Aktion: "Partnerschaften sind immer schön, aber man muss sie pflegen." red