Ottowind dominiert Spiel der Langen Berge

Neben dem Gastgeber Ahlstadt stellten beim Spiel der Langen Berge traditionsgemäß Garnstadt, Elsa und Ottowind eine Mannschaft. Als Schiedsrichter-Obmann agierte der Lautertaler Bürgermeister Sebastian Straubel.Die Akteure mussten mit frischen Temperaturen und bei einigen Spielen auch mit zusätzlicher Nässe klarkommen. So auch beim Spiel "Wasser-Lieferservice", einer von jeweils vier klassischen Einzelwettkämpfen beim Spiel der Langen Berge, bei dem die Teilnehmer Wasser von A nach B transportieren mussten. Das Problem dabei: Als Transportmittel fungierte eine wacklige Schubkarre, und das Wasser durfte nur auf einem Teller befördert werden. Wer das meiste Wasser ins Ziel brachte, gewann das Spiel und konnte vier Punkte einstreichen.Nicht nur bei diesem Spiel hieß der Sieger am Ende TV Ottowind, denn die "Roten" gewannen neben der Gesamtwertung auch alle Einzelspiele und durften verdientermaßen den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Sie verwiesen damit die Teams von Grattstadt , Elsa und Ahlstadt auf die weiteren Plätze und dürfen im kommenden Jahr anlässlich ihres 150. Jubiläums den Titel auf eigenem Platz verteidigen.Angesichts der Dominanz des Nachbarortes blieb dem Vorsitzenden des SV Ahlstadt, Carsten Scheler, nur die Möglichkeit, dem Sieger fair zu gratulieren und auf die eigene Sportlichkeit hinzuweisen: "Wir Ahlstadter sind eben gute Gastgeber und lassen den anderen den Vortritt."Auch Schirmherr Michael Busch freute sich darüber, dass es das Spiel der Langen Berge immer noch gebe. Der Landrat, der bei seiner Begrüßung mit Pfiffen wegen der Streitigkeiten um die CO 23 rechnete und dann vom Applaus positiv überrascht war, rief in Erinnerung, wie lange es diese Tradition schon gibt: "Das Spiel der Langen Berge wurde von meinem Vor-Vor-Vorgänger initiiert."Das siegreiche Team aus Ottowind: Jonas Dressel, Jule Dressel, Anabelle Amberg, Louis Fenßlein, Leon Scheler, Simon Höfer, Jannik Fenßlein.