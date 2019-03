Otto Zapf feierte 94. Geburtstag

Im Kreise seiner Familienangehörigen feierte Otto Zapf 94. Geburtstag und durfte viele Glückwünsche entgegennehmen. Bürgermeister Robert Hümmer, der die Gratulationen der Gemeinde und des Gemeinderates überbrachte, freute sich darüber, dass der Senior auch heute noch sehr interessiert am kommunalen Geschehen in seinem Heimatort ist. Unser Bild zeigt Otto Zapf an seinem Ehrentag mit seinem Enkel Georg, den Kindern Hans-Elmar, Irene, Rudi und deren Angehörigen, als Bürgermeister Robert Hümmer (links) die Glückwünsche überbrachte. Thilo Hassert (Vierter von rechts) gratulierte dem Ehrenvorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Burgkunstadt-Theisau. Foto: Dieter Radziej