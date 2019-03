Otto Schuhmann spricht über Europa

Der SPD-Ortsverein von Altenkunstadt lädt am heutigen Montag zu einem Veranstaltungstermin der SPD-Frauengruppe in die Gastwirtschaft "Zum Preußla" (Züchterstube) in Altenkunstadt ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Als Referent des Abends wird Otto Schuhmann zum Thema "Europa" sprechen. Hingewiesen wird zudem darauf, dass der Schützenverein von Altenkunstadt anlässlich seiner Ortsmeisterschaften für die SPD den morgigen Dienstag, 19. März, als Schießtermin eingeplant hat. Alle Mitglieder treffen sich aus diesem Anlass um 18 Uhr im Schützenheim an der Grundschule. Auch der Termin der Jahreshauptversammlung steht bereits fest - sie findet am Montag, 1. April, um 19 Uhr ebenfalls in der Gastwirtschaft "Zum Preußla" statt. Als Gastredner wird an diesem Abend der Kandidat für die Europawahlen, Martin Lücke, sprechen. dr