Dieser Abend soll eine Hommage an einen unvergessenen Künstler sein, der es immer wieder geschafft hat, sein Publikum zum Lachen zu bringen. Heute schlüpft Jan Burdinsky, der Intendant des Fränkischen Theatersommers selbst, in die Rolle Reutters und nimmt in dessen bester Manier all unsere Eitelkeiten, Leidenschaften und Schwächen aufs Korn. "Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau - Ein Otto-Reutter-Abend mit Jan Burdinsky" findet am Donnerstag, 21. Juni, um 20 Uhr im Rathaussaal statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtkasse im Rathaus oder an der Abendkasse. red