Otto Nastvogel feierten seinen 80. Geburtstag

Die Gratulanten, die Otto Nastvogel aus Anlass des 80. Geburtstags die Aufwartung machten, gaben sich buchstäblich die Türklinke in die Hand. Der beliebte Bürger hat sich um Kirche und Vereinswelt verdient gemacht. Neben seiner Familie und vielen Freunden wünschten ihm daher auch Vertreter des öffentlichen Lebens zu seinem Ehrentag alles Gute.

Namens des katholischen Männervereins Casino Altenkunstadt dankte Präses Pater Rufus Witt dem Jubilar, der seinen Lebensabend in einer Senioreneinrichtung in Weismain verbringt, für die 45-jährige Verbundenheit mit dem ältesten Verein der Gemeinde. Der Geistliche, der von Franziskaner-Bruder Simeon begleitet wurde, erinnerte an die Zeit, als Nastvogel noch in seinem Haus neben der Pfarrkirche "Mariä Geburt" in Altenkunstadt wohnte. "Über viele Jahre hinweg haben Sie tagtäglich unser Gotteshaus morgens aufgesperrt und abends wieder abgeschlossen. Sie waren ein sehr guter Nachbar", lobte Pater Rufus. Die Glückwünsche des Musikvereins übermittelte Antje Kosfelder.

Der Gartenhobbyverein Altenkunstadt überraschte das "Geburtstagskind" mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Vorsitzender Norbert Kerling und Mitglied Herbert Taschner würdigten in ihrer Laudatio die jahrzehntelange Treue und Einsatzbereitschaft Nastvogels: "Du warst immer da, wenn wir dich gebraucht haben. Auf dich war Verlass". Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichten sie dem frischgebackenen Ehrenmitglied Urkunde und Präsent. Der Jubilar bedankte sich für die Auszeichnung und die vielen guten Wünsche. Bernd Kleinert