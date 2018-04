Otmar Zehnter holt den Sieg

Der Kreisverband Bad Kissingen des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) führte im Landgasthaus Wenzel im Stadtteil Arnshausen das 29. Schafkopfturnier durch, zu dem Sportreferent Horst-Günter Ziegler 13 Teilnehmer begrüßen konnte.

Gespielt wurden in drei Gruppen zwei Durchgänge mit jeweils 32 Partien. Rektor i.R. Otmar Zehnter von der Mittelschule Burkardroth steigerte sich im zweiten Durchgang erheblich und gewann erstmals den Essensgutschein; alle Teilnehmer konnten sich eine Flasche Wein ihrer Wahl aussuchen und wollen sich auch am 30. Turnier beteiligen, das am 21. Februar 2019 stattfindet. Neben dem Kartenspielen gab es auch kollegiale Gespräche.

Die vorderen Plätze belegten: 1. Otmar Zehnter (94 Punkte), 2. Horst-Günter Ziegler (92), 3. Martin Rudolph (80), 4. Christine Zeuke (70), 5. Hermann Fischer und Otto Granich je 69 Punkte.

Ziegler gab auch einen kleinen Überblick über die bisherigen Turniere und lud die Anwesenden auch gleich zum Besuch der Mitgliederversammlung des BLLV-Kreisverbandes ein, die am Donnerstag, 26. April, in Garitz stattfindet. kzi