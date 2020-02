Oti Schmelzer kommt

Am gestrigen Freitagabend lief sie wieder im Bayerischen Fernsehen, die erfolgreichste Sendung aller dritten Programme, nämlich "Fastnacht in Franken". Und mit von der Partie in Veitshöchheim war wie schon seit vielen Jahren auch diesmal wieder der aus Oberschwappach (Kreis Haßberge) stammende Oti Schmelzer. Wenn er auf der Bühne steht, dann treiben seine vorbeirasenden Wortfetzen den Zuschauern die Lachtränen in die Augen.

Heuer gastiert der Multifunktionsfranke erstmals im Kreis Kronach. Am Freitag, 18. September, kommt er nach Steinwiesen in die Turnhalle, wo er sein flottes Soloprogramm "Wenns läfft, dann läffts" darbringt. Veranstalter ist der Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen, der in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen feiert. Der Vorverkauf wird noch rechtzeitig angekündigt. Wer aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt Näheres erfahren will, kann sich gerne an Hans Franz aus Nurn (Telefon 09262/8880) wenden. hf