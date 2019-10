Other Roads wieder in Franken

Für einige sind sie schon gute Bekannte: Am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr wird die britische Folkband Other Roads im Saal des Gasthauses "Zum Schwarzen Bären" in Coburg-Beiersdorf ihr jährliches Konzert geben. Other Roads ist eine der besten zeitgenössischen Folkbands der letzten Jahre. Ihre Heimat ist Großbritannien, aber sie touren regelmäßig in Deutschland, Holland, Dänemark, Spanien und Neuseeland und werden immer populärer. Als frühere Begleitband von John Wright sind sie vielen Fans im Coburger Raum seit Jahren gut bekannt. Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley nehmen die Ursprünge aus ihren unterschiedlichen Backgrounds in England, Schottland und Afrika als Grundlage für einen neuen und aufregenden eigenen Sound.

Sie sind talentierte Multi-Instrumentalisten, die besondere Folk-Musik auf Fiddle, Bouzouki, Gitarre und Mandoline und sogar Harmonika mit einer wunderbaren Singstimme verbinden können. In Beiersdorf werden sie eine vielseitige Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Kompositionen vorstellen. Ihre mitreißende Spielfreude und ihr großes musikalisches Können, verbunden mit einem Touch britischen Humors, machen ihre Konzerte zu Ereignissen, die in Erinnerung bleiben.

Zu dieser Tournee bringen sie ihre neue CD "Photographs" mit und freuen sich auf ein Treffen mit alten und neuen Fans. Karten gibt es im "Schwarzen Bären" zu 17 Euro im Vorverkauf und zu 19 Euro an der Abendkasse. red