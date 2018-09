"Other Roads" ist Spielfreude und britischer Humor

Sie kommen alle Jahre gerne nach Franken und gastieren auch heuer wieder in der Bergwerksgemeinde Stockheim: Die britische Folkband "Other Roads" lädt am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr in die "Alte Zeche" nach Stockheim zum Konzert ein.

"Other Roads" ist sicherlich eine der besten zeitgenössischen Folkbands in Europa. Ihre Heimat ist Großbritannien, aber sie touren regelmäßig in Deutschland, Holland, Dänemark, Spanien und Neuseeland und werden immer populärer in den Ländern rund um den Globus.

Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley nehmen die Ursprünge aus ihren unterschiedlichen Backgrounds in England, Schottland und Afrika als Grundlage für einen neuen und aufregenden eigenen Sound.

Sie sind talentierte Multi-Instrumentalisten, die besondere Folk-Musik auf Fiddle, Bouzouki, Gitarre und Mandoline und sogar Harmonika mit einer wunderbaren Singstimme verbinden können.

Sie stellen eine vielseitige Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Kompositionen vor, die von Balladen zum Träumen bis zu keltischen Fiddle Tunes zum Mitklatschen und Tanzen ein breites musikalisches Spektrum bietet. Ihre mitreißende Spielfreude und ihr großes musikalisches Können, verbunden mit einem Touch britischen Humors, machen ihre Konzerte zu Ereignissen, die in Erinnerung bleiben.

Zu dem Konzert lädt herzlich der Partnerschaftsverein Landkreis Kronach - Moray Council e.V., ein. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Metzgerei Wagner in Teuschnitz, bei Schuh Krause in Stockheim sowie im Landratsamt Kronach bei Eva Wicklein. eh