Oswald und die Minne

Das nächste Bayreuther Stadtgespräch findet am Mittwoch, 6. Februar, um 18 Uhr im Iwalewahaus, Ecke Wölfelstraße/Münzgasse, statt. An diesem Abend dreht sich alles um den Tiroler Ritter, Sänger und Dichter Oswald von Wolkenstein (1377 - 1445). Er war sicherlich ein Egomane, für den das eigene - in der Tat sehr bewegte - Leben der größte Faszinationsgegenstand war. Dieser Persönlichkeitsausprägung verdanken wir zwei wundervolle Handschriften, in denen Oswald selbst seine intimen Gedichte und Melodien der Nachwelt überlieferte.

Diesem Thema widmet sich Wagner im ersten Stadtgespräch dieses Jahres. Der Referent arbeitet an der Universität Bayreuth als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ältere Deutsche Philologie und verfolgt neben seiner akademischen Laufbahn auch eine künstlerische in den Bereichen Musik und Theater. red