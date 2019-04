Osterzwerge in der Lias-Grube unterwegs

Am Dienstag, 16. April, dreht sich alles rund um das Thema Ostern. In der Umweltstation Lias-Grube wird gespielt, werden Nester gebastelt und Hasen aus Lehm sowie Eier hineingesetzt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab drei Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson. Anmeldungen über die VHS Forchheim/Eggolsheim, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/861060. red