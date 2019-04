Osterwanderung der Sportfreunde

Die Sportfreunde wandern am Ostersonntag, 21. April, am Main entlang nach Unterleiterbach. Unterwegs ist eine Pause mit Ostereiersuche für die Kinder und Kaffee vorgesehen. Nach einer Brotzeit im Wirtshaus Schober folgt der Rückmarsch gegen 18.30 Uhr. Abmarsch ist um 15 Uhr an der Bushaltestelle. red