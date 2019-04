Die Osterwanderung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchlauter am Sonntag, 7. April, führt zur Feuerwehr nach Rentweinsdorf. Start ist um 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kirchlauter. Für alle, die nicht gut zu Fuß sind, ist ab 15.30 Uhr der Treffpunkt im Feuerwehrgerätehaus in Rentweinsdorf bei Kaffee und Kuchen. Wer Osternester für Kinder oder Enkelkinder bestellen möchte, meldet sich beim Kommandanten Frank Brem, Telefon 9233392 oder Feuerwehrvereinsvorsitzendem Reinhold Stöhr bis 1. April. Für die Rückfahrt ist gesorgt. red