Ostertour ins Leinleitertal

Die "Seniorenvertretung 55 plus" Ebermannstadt veranstaltet am Donnerstag, 25. April, eine Senioren-Osterradtour zu den Osterbrunnen im Leinleitertal. Start für die 40 Kilometer lange Tour ist um 13.30 Uhr in Ebermannstadt am Brunnen auf dem Marktplatz. Durch die Wiesen geht es nach Gasseldorf über Unterleinleiter, Veilbronn und Traindorf nach Heiligenstadt. Von dort fahren die Teilnehmer weiter über Zoggendorf, Burggrub nach Oberleinleiter (Tiefenpölz). Dort wird entschieden, ob die Heimreise wieder genauso zurückerfolgt oder ob es über Tiefenpölz, Teuchatz, Kalteneggolsfeld, Dürrbrunn und Volkmannsreuth geht. Es sind Einkehraufenthalte eingeplant. Bei Regen, Gewitter und Sturm findet die Fahrt nicht statt und wird auch nicht nachgeholt. Ein Helm ist obligatorisch. red