Ostertage für junge Familien

Ostertage in anderer Umgebung, besser gesagt vom 18. bis 21. April, bietet Burg Feuerstein für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren. Das Motto "Kreuzweise" der Veranstaltung der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein soll irritieren, aber auch einladen, sich darauf einzulassen: auf ein ungewohntes Miteinander, auf neue Perspektiven für das Zusammenleben in Partnerschaft und Familie, auf gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen. Nähere Auskünfte unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. Anmeldung bis Mittwoch, 3. April. red