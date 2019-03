Ostersud im Brauhaus von Junkersdorf

Ihren Ostersud haben die Brauhausfreunde Junkersdorf (Gemeinde Pfarrweisach) gefasst. 16 Hektoliter, so informierte Kurt Adler (Bildmitte), hat es diesmal im Brauhaus an der Bahnhofstraße gegeben. Mit auf dem Bild sind Axel Fella (links) und Willi Zametzer beim Abfülllen zu sehen. Heuer findet nach dreijähriger Abstinenz wieder ein Brauhausfest statt, und zwar am 6. und 7. Juli (Samstag und Sonntag). Dafür wird in einigen Wochen ein neuer Sud angesetzt. Foto: Simon Albrecht