Ostersingwoche am Heiligenhof

Musik, Tanz, Ausflüge, Vorträge - der Heiligenhof bietet während der Fritz-Jeßler-Ostersingwoche eine Woche voller Kultur, Musik und Begegnung. Der Tagesablauf wird von der musikalischen Arbeit bestimmt. Für die Erwachsenen stehen über den Tag verteilt mehrere Proben im Chor auf dem Programm.Tägliches Einsingen und Stimmbildung ist ein weiterer wichtiger Baustein. Als Abwechslung stehen Volkstanzen und Orchesterproben auf dem Programm, ebenso wie ein Busausflug ins Frankenland, sowie Vorträge und Lesungen am Abend, die sich dieses Jahr mit der Industrialisierung im deutschen Osten befassen. Am Mittwochabend, 8. April, wird das Erlernte in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung auf dem Heiligenhof präsentiert. Parallel zur "Großen Singwoche" findet die Kindersingwoche statt. Carina Jochheim bietet mit ihrem Team den Kindern (bis 14 Jahre) ein ausgewogenes kreatives Programm mit Musizieren, Spielen, Basteln und Malen an. Die Singwoche beginnt am Freitag, 3. April, um 18 Uhr, und endet am Gründonnerstag, 9. April, vormittags nach der Aufführung der Kindersingwoche. Nähere Informationen und Anmeldungen sind möglich beim "Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder auch per E-Mail an: hoertler@heiligenhof.de sek