Osterschießen für alle

Beim Osterschießen der Rannunger Schützen am Freitag, 19. April, im Schützenkeller in der Mehrzweckhalle Rannungen besteht von 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr Treffer zu erzielen und in geselliger Runde oder beim Kartenspiel ein paar schöne Stunden zu erleben. Teilnehmen können Erwachsene und auch Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren. Danach folgt die Siegerehrung mit Preisvergabe. Für Gäste gibt es eine gesonderte Wertung. Für Essen und Trinken ist gesorgt. sek