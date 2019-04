Osterschießen für alle

Beim Osterschießen der Rannunger Schützen am Karfreitag, 19. April, im Schützenkeller in der Mehrzweckhalle Rannungen besteht von 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr Treffer zu erzielen und in geselliger Runde oder beim Kartenspiel ein paar schöne Stunden zu erleben. Teilnehmen können Erwachsene und auch Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren, die sich den Schießsport einmal genauer anschauen wollen. Anschließend folgt die Siegerehrung mit der Preisvergabe. Auf die Bestplatzierten warten Sachpreise und Urkunden. Ausgewertet wird getrennt nach aktiven Schützen und Gastschützen, so dass auch die Gastschützen gute Chancen auf einen vorderen Platz haben, teilt der Schützenverein Rannungen mit. sek