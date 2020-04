Osterratschen riefen Etzelskirchener zum Gebet

Ostern in Deutschland - die Kirchen sind geschlossen, ganz Deutschland unterliegt den Beschränkungen durch das Virus, Ostertraditionen fallen im ganzen Land aus. In ganz Deutschland? Nein, ein kleines Dorf in Franken hat einen Weg gefunden, trotzdem etwas Osterstimmung aufkommen zu lassen.

Von Haus zu Haus gegangen

Am Gründonnerstag um 20 Uhr begannen die Ministranten von St. Jakobus mit dem Osterratschen. Die Ministranten gingen vor die Türen ihrer Häuser, und haben zu den Zeiten des englischen Grußes mit ihren Ratschen zum Gebet gerufen.

Das geschah auch am Karfreitag und Karsamstag, die Jugendlichen war mit Eifer bei der Sache. Der Klang der Ratschen war im ganzen Dorf zu hören. Virtuell wurde dann auch noch eine Herausforderung (Challenge) gestellt. Wer es schaffte, ein Video eines ehemaligen Ministranten beim Ratschen zu teilen, konnte die Herausforderung bestehen. Die Challenge wurde mit Erfolg bestanden, mehrere ehemalige Ministranten stellten sich zur Verfügung und raschten den englischen Gruß. Bei der Challenge wurden auch die Vorschriften eingehalten, da die Challenge online durchgeführt wurde. Ein toller Erfolg für den Zusammenhalt der Ministranten von St. Jakobus Etzelskirchen und ein Zeichen für etwas Normalität in Zeiten der Corona-Krise.

Die Bezeichnung "englischer Gruß" stammt aus dem Mittelalter und steht für die Grußworte des Erzengels Gabriel. Er verkündete Maria, dass sie als Jungfrau einen Sohn, Jesus Christus, gebären würde. Der "englische Gruß" steht auch für ein Gebet, das auch unter dem Namen "Angelusgebet" bekannt ist. Der Ursprung ist in der Bezeichnung liegt in den ersten Worten des Gebets: "Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft." Mit der Sprache Englisch oder mit England hat die Bezeichnung nichts zu tun. red