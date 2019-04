Osterprogramm "Rund ums Ei!"

In der Osterzeit erwartet die Besucher im Naturkunde-Museum ein vielfältiges Programm. Von Montag, 15., bis Donnerstag, 25. April, kann man lebende Hühner und Kaninchen hautnah erleben. Und vom 16. bis 18. April veranstaltet der museumspädagogische Dienst die Osteraktion "Rund ums Ei!". Jeweils um 10, 11.30 und 14 Uhr geht es um Fragen und Spaß rund ums Ei. Um Anmeldung unter Telefon 09561/808120 wird gebeten. In der gesamten Zeit gibt es für die ganze Familie eine Osterrallye. Das Naturkunde-Museum ist außer am Karfreitag, 19. April, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Foto: Naturkunde-Museum