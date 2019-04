Osterparcours in Ebern

Der Field-Target-Shooting Club Ebern lädt am Sonntag zu seinem "Osterparcours" ein. Bisher haben sich über 50 Schützen angemeldet. Geschossen wird in fünf verschiedenen Klassen. Unter den Teilnehmern sind auch mehrere Schützen aus dem Nationalmannschaftskader. Vor allem die Anmeldungen in den Klassen bis 7,5 Joule mit Prellschlag sowie auch in der Klasse bis 7,5 Joule mit gedämpftem Prellschlag lassen ein starkes Teilnehmerfeld erwarten. Wie in den Jahren zuvor werden in 25 Lanes je zwei Ziele beschossen (50 Ziele). Auch einige Eberner Lokalmatadore werden am Start sein. Einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern, dürfte in diesem Feld jedoch schwierig werden. Unmöglich ist es allerdings nicht, das haben die Eberner in der Vergangenheit bereits bewiesen. di