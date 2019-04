Osternester suchen für Kinder aus Prächting

Der Obst-und Gartenbauverein lädt alle Kinder zum Osternestsuchen ein. Treffpunkt dazu ist am Samstag, 13. April, um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen statt; Anmeldung bis spätestens Freitag, 12. April, bei C. Beringer, Telefon 4901, oder C. Geglein, Telefon 6155. red