Osternest und Osterei in der Umweltstation

Mit Naturfarben Ostereier färben und Lagerfeuer - "Osternest und Osterei" lautet der Titel einer Veranstaltung der Umweltstation Lias-Grube, die am Montag, 15. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr für Schulkinder angeboten wird. Eine Anmeldung unter www.umweltstation-liasgrube.de, per Telefon 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de ist erforderlich. red