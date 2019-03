Die Volksschule Kreis Kronach bietet am kommenden Freitag, 22. März, von 16 bis 18 Uhr, einen Osternest-Kurs für Kinder an. Dieser findet in der Glashöhle im Europäischen Flakonglasmuseum in Tettau statt. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Kronach unter der Telefonnummer 09261/6060-0 oder per www.vhs-kronach.de. red