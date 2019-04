Osternacht für Kinder

Die Kirchengemeinde Watzendorf lädt ein zur Kinderosternacht am Samstag, 20. April, um 18.30 Uhr. Beginn ist in der Marienkirche mit einer Andacht, in der auch ein Baby getauft wird. Anschließend wird am Feuerplatz neben der Kirche ein kleines Osterfeuer entzündet. Dazu gibt es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. red