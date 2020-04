"Ostern to go" in Fischbach

Aufgrund der Corona-Pandemie können derzeit keine Gottesdienste stattfinden. "Aber Ostern fällt nicht aus", verdeutlicht Pfarrerin Alina Ellgring. Für die aktuelle Situation hat man sich in der ev.-luth. Kirchengemeinde Fischbach "besondere" Angebote sowie Impulse für die Gestaltung der Oster-Feiertage einfallen lassen.

Hierzu zählt ein vom Fischbacher Kindergottesdienst-Team ausgearbeiteter Osterspaziergang für ein Entdecken der Osterbotschaft mit allen Sinnen. Die "Ostern to go"-Tour umfasst acht Stationen, beginnend von "Ein Dach über dem Kopf" über das Entdecken von Kreuzen, Steinen, Leben, Farben, Freude und Licht bis zum "Ostern ins Haus bringen". Hierfür sind keine festen Stationen eingerichtet. Vielmehr kann der kleine Fußmarsch überall gegangen werden, wo ein bisschen Natur ist. Die Oster-Spaziergänger sind aufgerufen, sich unterwegs immer wieder Orte zu suchen, an denen sie stehen bleiben und sich Zeit für ein paar Gedanken nehmen. Beim Streifzug durch die Natur kann zugleich Material eingesammelt werden, um damit zu Hause einen kleinen "Ostergarten to go" zu gestalten. Den Osterspaziergang findet man als Datei auf der evangelischen Dekanats-Homepage www.dekanat-kronach-ludwigsstadt.de. In ausgedruckter Form liegt er in der Fischbacher Kirche, bei der Bäckerei Möckel in Fischbach sowie in der Metzgerei Wich in Höfles aus.

In der Kirche wird Pfarrerin Alina Ellgring an Ostern um 6 Uhr früh die neue Osterkerze anzünden. Es stehen kleine Osterlichter zum Mitnehmen bereit. Für den sicheren Transport von der Kirche nach Hause empfiehlt sich ein Weckglas oder eine Laterne. hs