Ostern steht vor der Tür

15 Frauen und einige wenige Männer trafen sich im Eberner Bauhof. Bewaffnet mit Seitenschneider und Bindedraht machten sie sich ans Werk. Es galt, den Osterschmuck für den Neptunsbrunnen vorzubereiten. "Wir machen das seit 20 Jahren, davor hat es die Eberner Wandergruppe gemacht", berichtet Birgit Baier, die Vorsitzende des Eberner Obst- und Gartenbauvereins. Unter ihrer Anleitung haben sich an die 20 Helfer, zumeist Vereinsangehörige, zusammengefunden, um Unmengen von Fichten- und Buxbaumzweigen um Bögen zu binden und das Ganze mit Hunderten von gelb und lila bemalten Plastikeiern österlich zu dekorieren. Ostern liegt dieses Jahr terminlich so spät, dass spätestens am Dienstag vor dem 1. Mai die Osterdekoration entfernt werden muss. Die Bögen werden dann im Bauhof eingelagert, die Zweige kommen nach Ruppach, der Maibaum übernimmt dann die Rolle des Brunnenschmucks - falls er nicht wieder abhanden kommt. Foto: Rudolf Hein